Calciomercato, Juventus ‘fulminata’ 🌩 : ha già detto sì 👌

Calciomercato Juventus, Cherubini fulminato: il giocatore ha già detto di sì ed è pronto a trasferirsi anche il prossimo gennaio

Juventus e Barcellona messe all’angolo. Con una mossa improvvisa che potrebbe portare il calciatore a cambiare maglia già nella prossima finestra di mercato, quella di gennaio, senza aspettare giugno quando potrebbe muoversi vista la scadenza del suo contratto a parametro zero. Secondo le informazioni riportate da fichajes.net infatti, la situazione attorno a quel centrocampista che la Juve ha trattato, soprattutto la scorsa estate, sembra essersi ormai delineata.

Rimarrà in Premier League il belga Tielemans: l’Arsenal di Arteta, primo in classifica e che sogna di tornare davanti a tutti alla fine della stagione, sembra essere in netto vantaggio sulle concorrenti per il centrocampista che sicuramente lascerà il Leicester. Tielemans senza discussioni ha voglia di cambiare aria e lo farà, visto che ha rispedito al mittente tutte le proposte di rinnovo che gli sono arrivate.

E potrebbe già andare a giocare per i Gunners con un certo anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni. Appunto per la posizione di classifica – e anche per le squadre che ci sono dietro – Arteta non vuole lasciare nulla al caso e se la vorrebbe giocare fino alla fine della stagione. Per evitare quindi intrusioni, potrebbe decidere di versare un indennizzo nelle casse dell’ex squadra allenata da Claudio Ranieri per portare il giocatore a Londra già a gennaio alla ripresa dei vari campionati dopo la sosta per i Mondiali.

Niente da fare, quindi, per la Juventus, che a Tielemans ci aveva pensato in tempi non sospetti e che sembrava essere decisamente in corsa per il giocatore. Dalle parti di Londra si sono mossi in anticipo. E sono pronti a chiudere velocemente.