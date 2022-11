Calciomercato Juventus, Kanté come Pogba: firma da svincolato

Calciomercato Juventus, Kanté con lo stesso destino di Pogba: il centrocampista del Chelsea firmerà da svincolato la prossima stagione

Il destino del centrocampista del Chelsea Kanté è segnato. Alla fine della stagione il suo cartellino si potrà prendere a parametro zero. Ormai di dubbi non ce ne sarebbero più anche perché da più parti viene confermata questa decisione. Che, assai probabilmente, è stata presa di comune accordo tra le parti. Sia il giocatore che i Blues ormai hanno capito che non c’è possibilità di continuare il rapporto e allora Kanté ha già cominciato a guardarsi intorno.

E ovviamente fa bene visto che tra un paio di mesi potrebbe trovare l’accordo con il nuovo club, quello del prossimo anno. E non ci sono dubbi nemmenoi n questo caso che la Juve sia interessata al calciatore che potrebbe portare dentro il centrocampo della Vecchia Signora qualità e soprattutto quantità. Certo, magari senza infortuni.

Calciomercato Juventus, anche il Psg su Kanté

La concorrenza sarà altissima, come si può tranquillamente immaginare. Il profilo di Kanté interessa non solo in Italia i bianconeri ma anche in Premier League e soprattutto il Psg così come confermato dal giornalista Christian Falk. Che conferma, anche lui, la questione dell’addio a parametro zero dalla formazione londinese allenata da Potter. Anche il tecnico sembra ormai deciso di utilizzare giocatori con caratteristiche diverse dal francese e allora un addio sarà senza rimpianti praticamente.

Sarebbe un colpo grosso per la Juve, identico a quello di Pogba, arrivato la scorsa estate senza versare un euro nelle casse del Manchester United. Una mediana tutta transalpina se anche le trattative con Rabiot – c’è in ballo il rinnovo – dovessero andare a buon fine.