Calciomercato Juventus, accordo pre-Mondiali per Milinkovic: incontro a Torino

Calciomercato Juventus, incontro a Torino con l’agente di Milinkovic-Savic: la società bianconera vuole chiudere un accordo prima dei Mondiali

La Juventus fa letteralmente sul serio per Milinkovic-Savic. Tanto sul serio che ci sarebbe già stato a Torino secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, un incontro con Kezman, procuratore del centrocampista serbo della Lazio. In maniera ufficiale questo viaggio nel capoluogo torinese ci sarebbe stato per affrontare con il Torino il rinnovo del fratello del Sergente, il portiere dei granata, ma secondo il quotidiano questo è già bello che trovato. E allora tutte le strade portano appunto ad una chiacchierata per il laziale.

Domani la Juventus affronterà appunto la Lazio in campionato per l’ultimo impegno del 2022. Un intreccio quindi che va oltre il campo anche perché l’agente del giocatore è stato chiaro: al momento le trattative per il rinnovo di quel contratto che scade nel 2024 sono congelate e se ne riparlerà, semmai, dopo il Mondiale.

Calciomercato Juventus, incontro con Milinkovic-Savic

La Juventus vorrebbe dare un’accelerata all’operazione anche se a gennaio sarà difficile trovare i soldi per poter prendere il calciatore. Anche perché Lotito sotto questo aspetto è stato assai chiaro e non intende privarsi di Milinkovic per meno di 100 milioni di euro. E poi non tra pochi mesi, visto che la squadra di Sarri lotta per un piazzamento in Champions League. Tutto rimandato alla prossima estate con la sensazione che questa volta possa essere quella giusta per un cambio di casacca del Sergente, anche perché la Lazio, sotto l’aspetto degli impegni internazionali, gli ha dato poco fino al momento. Insomma, il braccio di ferro è incominciato. E la Juve cerca di muoversi in maniera veloce.