Calciomercato Juventus, ritorno e colpaccio in Premier: intreccio con CR7

Calciomercato Juventus, ritorno a casa e intreccio con Cristiano Ronaldo. Ecco la sua prossima destinazione.

Dopo aver inanellato una buona continuità di risultati positivi, la Juventus è adesso attesa dalla seconda prova del nove che porterà la Vecchia Signora ad affrontare la non poco insidiosa Lazio di Sarri, ad un’esatta settimana di distanza dall’imposizione importante contro l’Inter di Inzaghi.

Archiviata la delusione europea, a Torino sembrano infatti aver trovato consapevolezza nei propri mezzi, recuperando posizioni e terreno rispetto ai primissimi piazzamenti e riducendo un gap rispetto alle primissime della classe che fino a qualche settimana fa rischiava di divenire impietoso e di condannare la Juventus ad affrontare la seconda parentesi di stagione con la consapevolezza di non poter inseguire nobilissimi obiettivi.

Ad oggi, la brevità delle lunghezze in classifica, rende qualsivoglia spiraglio e obiettivo alla portata degli uomini di Allegri, certamente attesi da una reazione in campo continentale che permetta di edulcorare la non proprio attesa eliminazione dalla Champions League. Ad ogni modo, non sfuggano anche gli ultimi aggiornamenti di mercato dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Depay in Premier e intreccio con CR7

Sappiamo bene infatti come la finestra invernale di inizio 2023 potrebbe rappresentare un’importante discriminante ai fini del prosieguo in campionato dopo il Mondiale in Qatar. Plurime le idee di Cherubini e colleghi in questo momento ma altrettanto importante la consapevolezza che con ogni probabilità non arriverà Memphis Depay.

L’olandese, inseguito anche ai tempi del Lione, lascerà dopo Natale il Barcellona, alla luce di un contratto in scadenza nel 2023 e di un impatto in Catalogna non proprio nobilissimo. A detta di Fichajes.net, Memphis potrebbe tornare in quel club dove è iniziato il suo lancio, il Manchester United. Ten Hag ha da tempo relegato Cristiano Ronaldo e l’attaccante fiammingo potrebbe certamente rappresentare un jolly da sfruttare per sollevare le redini di una squadra reduce da un inizio di campionato non proprio brillantissimo.