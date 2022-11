Juventus, lo hanno ‘ceduto‘ al duplice fischio: “Calciatore finito”

Juventus-Lazio 1-0, le critiche dei tifosi bianconeri alla sua prestazione stanno catalizzando l’attenzione del web.

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Juventus e Lazio: allo “Stadium”, le due compagini sono andate all’intervallo sul risultato di 1-0. Dopo un inizio veemente dei bianconeri, gli ospiti hanno progressivamente preso le misure, e pur non creando reali grattacapi alla porta difesa da Szczesny, si sono fatti vivi dalla cintola in su con una certa pericolosità. Nel finale, il sigillo di Kean che infiamma lo Stadium.

Se sulla corsia mancina Kostic si sta confermando su ottimi livelli, fondamentale in entrambe le fasi di gioco, analogo discorso non si può fare per l’out di destra. Juan Cuadrado, infatti, ha deluso nuovamente le attese. Svagato in fase di non possesso, non frizzante come suo solito quando c’era da attaccare, il “Panita” sembra ancora ancora un volta il lontano parente di quello ammirato le scorse stagioni. Un paio di sue disattenzioni avrebbero potuto dare il là a ripartenze potenzialmente pericolose degli uomini di Sarri, che non a caso hanno stazionato a lungo sulla fascia presidiata dall’ex esterno di Fiorentina e Chelsea. Ecco una rapida carrellata di messaggi:

Per tanti anni abbiamo detto: “ah, se avessimo un Cuadrado anche a sinistra…”

Adesso tocca dire: “ah, se avessimo un Kostic a destra…” — Ciccio di Castri ⚪️⚫️3️⃣8️⃣⭐️⭐️⭐️ (@Cicciodicastri) November 13, 2022

In questa stagione c’è stato un passaggio di #Cuadrado verso avanti ?? Chiedo perché ho dei seri dubbi#JuveLazio — SaSaProva (@salvaa_falboo) November 13, 2022

Cuadrado finito — Francesco (@Frances12925037) November 13, 2022