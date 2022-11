“Milinkovic nuovo giocatore della Juve”: il verdetto bomba al 90′

Juventus-Lazio, la prestazione di Milinkovic Savic non è di certo passata inosservata. Cosa è successo allo Stadium.

Dopo le voci insistenti che si sono rincorse negli ultimi giorni, c’era molta attesa per capire in che modo Milinkovic Savic si sarebbe disimpegnato nel corso della gara con la Juventus. Il futuro del centrocampista serbo è stato molto chiacchierato nelle 72 ore precedenti al confronto dello Stadium.

Il “Sergente” è stato accostato con una certa insistenza alla Juve, con i bianconeri che starebbe programmando un assalto alla mezzala della Lazio a stretto giro di posta, per anticipare la concorrenza e strappare una bozza di accordo di ottica estiva. Schierato ovviamente dall’inizio da Sarri, Milinkovic non si è però reso protagonista di una prestazione di livello nella sfida appena conclusasi. La scelta di Allegri di avvicinare Rabiot a Locatelli ha tolto terreno prezioso da attaccare al serbo, che ha faticato a giganteggiare con quello strapotere fisico che gli è consono.

Alcuni tifosi della Lazio hanno storto il naso anche per alcuni gesti di Milinkovic, che in una circostanza ha tirato scherzosamente i capelli a Juan Cuadrado, che ha subito reagito con un sorriso. Proprio con il “Panita”, il gioiello di Sarri è stato protagonista di un curioso siparietto, al termine del quale entrambi hanno sorriso a lungo. La prova non entusiasmante di Milinkovic non è andata giù alla torcida biancoceleste, che sui social si sono mostrati subito piuttosto contrariati, definendolo “un nuovo calciatore della Juve”:

Milinkovic è un giocatore della Juventus per caso? — Kekkoo (@Kekko54322) November 13, 2022

Milinkovic inguardabile stasera…. — Mauro Ponza (@MauroPonza) November 13, 2022

Milinkovic Savic gioca già con l altra maglia !!! — Peppe 17 (@17_Peppe) November 13, 2022

abbiamo comprato milinkovic non ci credo — Daniele (@lSOH3L) November 13, 2022