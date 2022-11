Firma con il Barcellona: Inter e Juve a mani vuote

Firma con il Barcellona, nerazzurri e bianconeri potrebbe restare con un pugno di mosche in mano: preferisce i blaugrana.

Serviva vincere per rispondere a Napoli, Inter e Milan e la Juventus non si è tirata indietro, facendo un sol boccone della Lazio. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri e sesto clean sheet: non succedeva addirittura dal 2018 che i bianconeri tenessero la porta inviolata così a lungo in campionato. E sulla panchina, anche all’epoca, sedeva l’allenatore livornese. Una cavalcata, quella di Bonucci e compagni, eretta proprio sulla difesa, che da qualche giornata a questa parta si dimostra impenetrabile.

La Juventus ha ancora una volta lasciato il pallino del gioco in mano agli avversari, in questo caso a degli “specialisti” come gli uomini di Maurizio Sarri. Ma quello dei biancocelesti si è rivelato un possesso palla fine a se stesso. La Signora ha colpito al momento giusto, due volte con Moise Kean e nel finale con Arek Milik, che ha sfruttato al meglio un assist al bacio di un ritrovato Federico Chiesa.

Firma con il Barcellona, in cima alla lista dei desideri di Pavard ci sarebbe la Catalogna

Un successo che infonde speranza in vista del 2023. Con il Mondiale alle porte, si tornerà a giocare solamente a gennaio. Quando – è quello che si augurano tutti – la Juventus farà di tutto per essere protagonista anche in sede di calciomercato. Sono tanti i ruoli su cui il direttore sportivo Federico Cherubini sarà chiamato ad intervenire. Uno di questi è la fascia destra, dove Juan Cuadrado sembra agli sgoccioli della sua esperienza torinese. Si era parlato di un possibile interesse per il terzino del Bayern Monaco Benjamin Pavard, che si sarebbe rifiutato di prolungare il contratto in scadenza nel 2024.

Il nazionale transalpino è seguito anche dall’Inter, ma secondo il quotidiano Sport in cima alla lista dei suoi desideri c’è il Barcellona. Che, dal canto suo, vorrebbe provare a chiudere già nella sessione invernale, essendo scoperto in quella zona di campo. Il portale Fichajes.net, tuttavia, specifica che sarà fatta maggiore chiarezza sul futuro di Pavard solo a Mondiale concluso. Il difensore, infatti, fa parte della spedizione in Qatar dei Les Bleus.