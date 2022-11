Tielemans-Juventus, non lo lasciano andare: offerta pronta a gennaio

Tielemans-Juventus, non lo lasciano andare in nessun modo e hanno pronta un’offerta per il prossimo mese di gennaio. Ecco il nuovo assalto

Il futuro del centrocampista belga del Leicester, che alla fine della stagione saluterà sicuramente il club inglese, è ancora tutto da scrivere. Come sappiamo Tielemans non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto e sta cominciando a guardarsi intorno. Non c’è solamente l’Arsenal sulle sue tracce – Arteta, comunque, rimane in netto vantaggio – ma anche la Juventus, così come vi abbiamo raccontato nel corso di questi mesi, guarda con molto interesse al profilo del giocatore. Soprattutto per quella possibilità di prenderlo a parametro zero alla fine della stagione.

Nei giorni scorsi, dall’Inghilterra, hanno evidenziato con i Gunners, primi in classifica nel campionato inglese, potrebbero cercare di sbaragliare la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta importante per il giocatore nel prossimo mese di gennaio. Il Leicester quindi per non perderlo a parametro zero, potrebbe valutare la cosa. E questo ovviamente metterebbe in difficoltà la Juventus che nel prossimo mese di gennaio non sembra avere quella disponibilità economica che servirebbe per pensare all’operazione. Inoltre, così come riportato da sport.es, ci sarebbe un altro club che potrebbe puntare alla strategia che hanno in mente a Londra.

Tielemans-Juventus, anche il Barcellona vuole anticipare tutti

Sì, anche il Barcellona, che in mezzo al campo ha bisogno di innesti per la seconda parte della stagione, sembra avere tutta l’intenzione di piombare forte su Tielemans già nella prossima finestra di mercato. Indennizzo alle Foxes e giocatore pronto a sbarcare in Liga. Sembra facile, in questo modo, ma non lo è, soprattutto perché c’è l’Arsenal pronto a fare lo stesso e inoltre il belga sembra intenzionato a rimanere in Premier League.

La Juve quindi sembra essere tagliata fuori da questa operazione. Anche se, è giusto ricordarlo, lo scorso anno Cherubini a gennaio ha piazzato il colpo Zakaria. Che poi s’è dimostrato quasi un bluff, ma è il risultato quello che conta.