Calciomercato Juventus, non chiudono al ritorno del bomber: annuncio in conferenza

Calciomercato Juventus, non chiudono al ritorno del bomber: il presidente infatti ha fatto un annuncio in diretta che lascia tutto aperto

In attacco la Juventus proprio sul gong ha preso un elemento di esperienza e anche di qualità. All’inizio sembrava potesse essere un giocatore da mandare in campo solamente in alcuni spezzoni di partita e quando Vlahovic avrebbe avuto bisogno di riposare. Poi tutt’altro: Milik, adesso, e senza ombra di dubbio, sembra essere uno dei punti fermi della Vecchia Signora non solo per l’infortunio che ha costretto Dusan a saltare le ultime uscite di campionato, ma anche per quelle caratteristiche tecniche che gli permettono di aiutare la squadra in alcune situazioni di gioco. E poi segna, che non è sicuramente un dettaglio da sottovalutare.

Arrivato dal Marsiglia – forse con un paio d’anni di ritardo rispetto a quelle che erano le intenzioni della Juve – i bianconeri hanno il diritto di riscatto alla fine della stagione. Ma dall’altra parte delle Alpi, il presidente del club francese non ha chiuso le porte ad un ritorno di Milik alla corte di Tudor.

Calciomercato Juventus, Milik potrebbe tornare al Marsiglia

Longoria, massimo dirigente dell’OM, ha rilasciato un’intervista a MaxiFoot, spiegando questo concetto: “Preferisci avere giocatori di livello o giocatori adattabili nella tua squadra? Se hai entrambi è davvero magico. Milik era considerato un giocato di alto livello ma che non sembrava adatto al nostro tipo di gioco. Dovevamo fare delle scelte e forse ci siamo anche sbagliati. Abbiamo trovato un buon prestito con la Juventus che gli può permettere di mantenere alto il costo del cartellino. Magari in futuro forse potrà tornare, anche se la Juventus ha un’opzione per acquistarlo a titolo definitivo”.

Appare evidente che Cherubini delle valutazioni su Milik alla fine della stagione le farà. Ma senza dubbio, al momento, non ci sarebbero dubbi sulla decisione dei bianconeri che sicuramente lo riscatterebbero.