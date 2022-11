Doppio gioco 📞 Rabiot, Juventus ancora in gioco: futuro ⚡️stravolto

Doppio gioco Rabiot: il contratto del centrocampista francese è in scadenza e i bianconeri vorrebbero rinnovarlo. Ecco le parole di Adrien alla Gazzetta

Ad un passo dall’addio, a punto fermo in mezzo al campo. Ma ancora di rinnovo non se ne parla, anche perché adesso c’è il Mondiale e Rabiot, con la Francia, cercherà di ripetere il titolo di quattro anni fa in Russia. Ma al ritorno il suo contratto terrà banco in casa bianconera. Anche perché le prestazioni adesso sono di livello e il centrocampista sembra aver decisamente alzato l’asticella nel corso dell’ultimo periodo. Intanto, c’è da dire, che Allegri lo ha sempre mandato in campo nonostante quella sensazione di svogliatezza dimostrata a più riprese. Ma stavolta l’atteggiamento sembra essere diverso. Anzi, è diverso, tant’è che Rabiot in questa prima parte di stagione è stato uno dei migliori. Certo, visto il rendimento generale non è che ci fosse bisogno di chissà quale impegno…

Bene: sfumato il passaggio al Manchester United, Adrien è tornato alla Continassa con la testa giusta. E adesso la società bianconera lavora per prolungare quell’accordo che scade tra pochi mesi. Non solo per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero, ma anche perché questo Rabiot è indispensabile nello scacchiere bianconero. In ogni caso lui oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport, cercando di fare chiarezza sul futuro.

Doppio gioco Rabiot, le parole del francese

“È vero, ci sono stati contatti in Premier, ma alla fine è stata forse una fortuna che sia rimasto, forse la miglior decisione. La Premier rimane il campionato più seguito, ma al futuro non ci penso, resto concentrato sul Mondiale. Io e il club non abbiamo fretta, c’è serenità e avremo tempo per soppesare ogni possibilità“. Queste le parole sul futuro. Un doppio gioco. Capire se economicamente potrebbe avere dei vantaggi e soprattutto se si presentassero delle offerte di qualche top club di Premier. Sì, perché poi il pensiero, a quanto pare, è sempre quello. Vedremo.