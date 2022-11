Calciomercato, Fagioli lo fa ‘fuori’: la Juventus gli dice addio

Calciomercato Juventus, verso i rinnovi dei giocatori più importanti, uno sicuro l’altro, adesso, potrebbe diventare un “caso”.

In questa stagione abbiamo visto rinascere alcuni giocatori, dall’ormai indomabile Rabiot fino alla riscoperta di Moise Kean -ormai- attivissimo sotto porta. Ottime notizie per mister Allegri che adesso ha anche risposte positive da giocatori che sembravano, fino all’anno scorso, più lontani da Torino che altro.

Ma adesso bisogna fare il punto sui rinnovo di contratto. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la situazione di Kean sembra più definita, le ottime risposte sul campo stanno già dando certezze sul suo rinnovo in bianconero diversamente, però, Paredes neo acquisto dal Psg non sembra convincere la dirigenza che, quindi, potrebbe lasciare perdere nemmeno dopo un anno dal suo arrivo non riscattandolo.

Calciomercato Juventus, riscatto in bilico | Paredes non convince

Con lo scoppio di Fagioli diventato da enfant prodige ad autentica certezza, complice anche la non certa brillantezza dell’argentino Paredes, arrivato dal Psg ad inizio stagione, la Juventus potrebbe – davvero – considerare nuovamente le gerarchie.

Puntare più su Fagioli che su Paredes che a questo punto potrebbe diventare un caso e non essere più riscattato come potenziale regista della squadra di Massimiliano Allegri. Riflessioni che si stanno facendo già in questi giorni ma che avranno una definitiva chiarezza soltanto quando la società deciderà di renderle pubbliche. Su Kean però, come detto poc’anzi, filtra molto ottimismo sulla riuscita del rinnovo.