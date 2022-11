Calciomercato Juventus, scatto Inter: ‘scippo’ transalpino

Calciomercato Juventus, l’Inter di Marotta starebbe seguendo un obiettivo in difesa che è stato a lungo tempo d’interesse per i bianconeri.

Da casa nerazzurra si fanno i conti per il futuro e si guarda già ai prossimi obiettivi. Nell’agenda di Marotta è finito un profilo che ha già, per lungo tempo, interessato la dirigenza bianconera. Si tratta del giovane centrale N’Dicka in uscita dalla Germania.

Come scrivono da ‘Tuttosport’, i nerazzurri guardando già oltre De Vrij e nel mirino dell’ex Marotta ci sarebbero prima N’Dicka e come alternativa Becao.

Calciomercato Juventus, Inter su N’Dicka

Il difensore francese di origini camerunesi, classe 1999, è un profilo che è già d’interesse comune proprio alla Juventus che l’aveva messo nell’agenda dei potenziali rinforzi per la prossima stagione. Proprio il giovane prodigio andrà in scadenza e ciò potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per i club ai vertici italiani. L’Inter infatti lo valuta come valida alternativa ad un già confermato campione che adesso potrebbe salutare Milano, De Vrij in scadenza potrebbe lasciare la squadra nerazzurra ma Marotta, al suo posto, avrebbe già sondato due valide alternative.

Certamente a livello difensivo, nella prossima stagione, la Juventus cercherà un restyling totale. Molti saluteranno, soprattutto i laterali. Ci sarà bisogno anche di un nuovo difensore centrale ma, certamente, se l’Inter dovesse avanzare spedito per chiudere l’operazione N’Dicka, allora, i bianconeri dovranno cambiare obiettivo. Potrebbe ripetersi una sorta di tormentone stile Bremer, dove, alla fine, i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio.