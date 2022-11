Calciomercato Juventus, Mister X ha un nome: Napoli sotto assedio

Calciomercato Juventus, Napoli sotto assedio e sfida alle big d’Europa. Il piano di Cherubini per migliorare la rosa di Allegri.

Quest’ultima ha recentemente dimostrato di essere in una fase abbastanza positiva, macchiata dall’ormai nota e quasi razionalizzata eliminazione dalla Champions League ma al contempo edulcorata da una serie di vittorie in campionato che hanno visto Kostic e colleghi imporsi anche su nobili compagini quali Lazio o Inter.

Va adesso capito quella che sarà la reazione dei bianconeri dopo il Mondiale in Qatar, cadente in una fase di piena ascesa della squadra e destinato, forse, ad avere una certa ingerenza anche in casa piemontese, laddove si registra attualmente l’assenza di numerosi giocatori partiti per la competizione Fifa. Come più volte evidenziato, soprattutto in realtà ricche di elementi impegnati con le maglie delle rispettive Nazionali, non andranno sottovalutate le condizioni psicofisiologiche dei rientranti e, ancora, una campagna acquisti cadente in una seconda fase di inizio di questo campionato.

Calciomercato Juventus, Cherubini mette nel mirino la rivelazione del Napoli: sfida in Premier League

Anche Cherubini e colleghi stanno cercando di migliorare la rosa con approdi funzionali e razionali, consapevolmente rispetto a quelli che sono stati i già importanti esborsi dell’estate e dell’impossibilità di spendere tanto già dopo Natale. Discorso diverso e non prematuro quello che sarà poi condotto in estate, quando a Torino dovranno fare i conti con plurimi aspetti, a partire dall’età avanzata di diversi giocatori e situazioni contrattuali che ad oggi lasciano intendere come a giugno potrebbero diversi addii a zero.

Particolare atenzione sarà poi rivolta alla questione difesa, laddove la Juventus vanta la sola certezza Bremer, unitamente a un Bonucci ben lungi dall’essere nel suo “prime”. L’impatto di Gatti è stato poi meno felice del previsto e ciò, unitamente all’ormai totale relegazione di Rugani, lascia capire come importanti novità si registreranno proprio su questo fronte.

La penna di Fichajes.net, Ekrem Konur, parla di un interesse per una delle maggiori rivelazioni del Napoli, Kim Min-Jae, approdato in Campania tra scetticismo e generale ma distintosi fin qui per grandiose prestazioni, macchiate dall’unico e più che veniale errore contro l’Uinese. Il sudcoreano piace anche a Fulham, Brighton, Manchester United e Tottenham ma De Laurentiis è stato chiarissimo. A gennaio non si muove.