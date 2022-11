Calciomercato, colpaccio alla Pogba: la Juventus lo riporta a casa

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più caldi anche ad un passo dai mondiali del Qatar.

La società bianconera ha iniziato a programmare già le mosse di mercato del nuovo anno, quando proseguirà il percorso di rinnovamento della squadra. Ci sono alcuni elementi che andranno via per fine contratto, ci sono delle zone dunque da sistemare con l’arrivo di nuovi giocatori. La Juventus si starà senz’altro muovendo già con largo anticipo per arrivare ai propri obiettivi.

Cosa bolle in pentola è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro sono tanti i nomi che quotidianamente vengono accostati ai bianconeri. La difesa pare essere la priorità della dirigenza, ma arriveranno dei nuovi giocatori anche in altre zone del campo. Se non a gennaio, nel corso della prossima estate, con occhi puntati pure sui futuri parametro zero.

Juventus, fari puntati su Ndour: può arrivare a parametro zero

Anche nella prossima estate ci saranno tante buone occasioni da cogliere al volo, grandi campioni e giocatori funzionali al progetto bianconero. Tuttavia tra i possibili svincolati del domani c’è anche il giovane italiano Cher Ndour. Si tratta di un centrocampista nato nel 2004 che milita nella squadra B del Benfica ormai dal 2020. Un ragazzo che sta crescendo a vista d’occhio e sarebbe tentato dal ritorno in patria. Il suo contratto con la formazione lusitana è in scadenza e i bianconeri gli hanno messo addosso gli occhi da tempo. Tant’è che sarebbero pronti – come ha scritto Giovanni Albanese su Twitter – all’offensiva per aggiudicarsi la sua firma.