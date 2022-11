Altro che firma per la Juventus: “Non ci pensava minimamente”

Altro che firma per la Juventus: fino all’inizio di questo mese “non ci pensava minimamente”. La rivelazione che stravolge le carte in tavola

C’è un giocatore che a suon di prestazioni ha stravolto quelli che erano i pensieri della Juventus fino alla scorsa estate e forse anche nei primi giorni dell’autunno. Non si pensava, a quanto pare, minimamente al rinnovo: certo, si poteva anche immaginare visto che Cherubini ha cercato di cederlo in tutti i modi e ci era praticamente riuscito. Ma poi la marcia indietro di Rabiot – tornato alla Continassa per la felicità di Allegri – ha ribaltato tutto. E lui ha ribaltato anche il pensiero bianconero.

“Al momento non mi risulta si sia attivato il tavolo delle trattative per il rinnovo di Rabiot. La Juventus fino a qualche mese fa non pensava minimamente al rinnovo”. Questa la rivelazione fatta dal giornalista Momblano a Juventibus. Nessun passo in avanti in poche parole rispetto a quella scadenza di contratto fissata il prossimo 30 giugno. Una conferma, praticamente, anche alle parole del centrocampista francese – che ha giustamente la testa al Mondiale in questo momento – che sono state rilasciate alla Gazzetta dello Sport nell’intervista di qualche giorno fa.

Altro che firma per la Juventus, la situazione Rabiot

La situazione attorno a Rabiot vive una fase di stallo. Anche normale vista la manifestazione che partirà domani in Qatar. Ovviamente, al ritorno a Torino, la Juventus quel tavolo delle trattative cercherà di aprirlo. Spinta anche da Allegri che in Rabiot vede un elemento che nella sua rosa non c’è – per caratteristiche fisiche e tecniche – e che sicuramente il livornese vorrebbe avere con sé anche nella prossima stagione. E poi come detto ci sono le prestazioni che hanno ribaltato tutto: voglia, determinazione e gol. Un giocatore diverso rispetto a quello che stava per andare allo United.