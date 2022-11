Accordo con la Juventus “Galactico”: ribaltone clamoroso

I mondiali sono al via ma sono sempre le voci di calciomercato quelle che fanno sognare i tifosi, ovviamente anche quelli della Juventus.

Oggi è un giorno speciale per gli appassionati di calcio, pronti a godersi le sfide dei mondiali che si giocano in Qatar e che hanno portato allo stop dei campionati nazionali. La Juventus avrà tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali e i tifosi bianconeri certamente seguiranno con particolare attenzione le gesta dei loro beniamini. Poi si tornerà a pensare alla serie A e ad uno scudetto che la Juventus vuole inseguire.

Dopo un inizio balbettante in campionato, infatti, la squadra di Allegri si è ritrovata. E grazie alle ultime sei vittorie consecutive ha chiuso il 2022 al terzo posto in classifica. Pienamente in corsa per lo scudetto, anche se il Napoli davanti non sta sbagliando un colpo. In ogni caso si potrebbe lottare quantomeno per un piazzamento che porti alla prossima Champions.

Juventus, Real pronto a cedere Hazard ma…

Tuttavia i tifosi sognano in grande e non è da escludere già a gennaio qualche nuovo innesto che porti maggiore qualità nell’organico di Allegri. Le ultime voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente da “El Nacional.cat” del resto sembrano alimentare i sogni. Si parla infatti di una offerta in arrivo da parte della Juventus al Real Madrid per Eden Hazard. Con i bianconeri pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro per arrivare al campione belga e gli spagnoli pronti a dire sì, nonostante la minusvalenza. Il portale spiega però che Hazard non avrebbe intenzione di cambiare maglia a gennaio e vorrebbe dimostrare quanto vale con la maglia del Real. Se ne potrebbe però riparlare nel corso dell’estate.