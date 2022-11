Calciomercato Juventus, seconda giovinezza Hazard: ribaltone bianconero

Calciomercato Juventus, seconda giovinezza Hazard e ribaltone bianconero per l’esterno del Real Madrid, da anni lontano parente di quello ammirato in Premier League.

Il belga è stato per anni certamente tra i giocatori più forti e importanti al mondo, ritagliandosi il ruolo di elemento cruciale in Premier League, alla luce di una matura iniziata con l’atto plasmante di José Mourinho e che ha poi raggiunto l’acme con la gestione di Maurizio Sarri.

Il proseguimento della storia è poi cosa nota a tutti, con un approdo in Spagna che ha permesso lui di distinguersi come il protagonista di una delle operazioni di maggiore importanza in Premier League, con un esborso da parte del Real Madrid di circa 150 milioni di euro.

Problemi di ambientamento e forse caratteriali, unitamente a distrazioni alimentari non sempre rispettate (ricorderete le foto estive di un Eden tutt’altro che in forma) hanno portato pian piano lui a divenire un vero e proprio “caso”, nonché “main character” di uno dei trasferimenti rivelatisi poi a dir poco fallimentare.

Calciomercato Juventus, ribaltone bianconero per Hazard: cosa sta succedendo

Il tempo per l’ex Chelsea al Real Madrid sembra ormai essere terminato, soprattutto a causa di una serie di difficoltà anche di natura fisica che ne hanno rallentato il reintegro e depauperato ulteriormente fiducia e condizione. Se a ciò si aggiungono anche le complicanze generate da un rapporto non proprio felicissimo con Ancelotti, si comprende bene come la strada dell’addio sia quella più sicura.

Florentino Perez è consapevole di doversene liberare e sa altrettanto bene di non poter assolutamente recuperare nemmeno la metà di quei 150 milioni di euro per lui spesi. Su tale fronte, non sfugga quanto raccolto da Todofichajes.com, a detta del quale il Newcastle potrebbe favorirne un ritorno in Premier League. I bianconeri inglesi, interessati lui da tempo e con lo stesso vigore della Juventus, sembrerebbero essere disposti a spendere circa 50 milioni di euro.