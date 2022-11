Si prendono l’amico di Lewandowski: Simeone demolisce la Juventus

Guardare al futuro con rinnovato ottimismo. La Juventus sogna in grande nel 2023 e i tifosi si aspettano colpi dal calciomercato.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci sono tutti i presupposti per tornare a vincere. In Europa la Juve è stata eliminata dalla Champions League, ma proseguirà il suo cammino in Europa League. Trofeo che rappresenta comunque un obiettivo importante. Anche in serie A si è pienamente in corsa per lo scudetto.

E’ vero che il Napoli finora non ha sbagliato un colpo, ma i bianconeri sono riusciti con le ultime sei vittorie consecutive a risalire la china e a chiudere il 2022 in terza posizione. Con la dirigenza pronta a fare degli sforzi in chiave mercato per garantire nuove alternative ad Allegri.

Juventus, per Kiwior c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid

Tra i possibili obiettivi della Juve per il futuro ci sarebbe anche il difensore polacco Kiwior, che è stato accostato ai bianconeri più volte nel corso delle ultime settimane. Ci sarebbe però una concorrenza molto importante in arrivo per il centrale dello Spezia. Come spiega infatti “El gol digital” l’Atletico Madrid sta cercando il sostituto del partente Felipe, che andrà via a fine stagione. E lo staff dirigenziale dei colchoneros avrebbe indicato come colpo per il futuro proprio Kiwior, che sarà protagonista con la sua nazionale in Qatar al fianco del bomber Lewandowski. Il centrale ha un contratto con lo Spezia fino al 2025, ma i liguri sono pronti a cederlo per una somma superiore ai 10 milioni di euro. Chi vuole prendersi il giocatore, insomma, dovrà fare in fretta prima che si scateni una vera e propria asta per lui.