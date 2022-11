Calciomercato Juventus, Roma stoppata: addio ‘posticipato’

I mondiali sono ormai nel vivo ma è sempre il calciomercato della Juventus tenere banco tra le conversazioni dei tifosi.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri è riuscita nell’ultimo periodo a ritrovare i risultati sperati. Sei vittorie consecutive che gli hanno permesso di risalire in modo vorticoso la classifica, fino ad arrivare al terzo posto. Piazzamento che la tiene saldamente in corsa per lo scudetto e per un piazzamento in zona Champions nel 2023 che ormai sta per arrivare.

Adesso però c’è la sosta per i mondiali e questo periodo potrà essere d’aiuto alla dirigenza per fare delle valutazioni sui giocatori attualmente in rosa. Non c’è dubbio sul fatto che mister Allegri attenda dei rinforzi per la sua squadra, a gennaio oppure nella prossima sessione estiva di calciomercato. La Juventus deve continuare a rinnovare il suo organico e pianificare a dovere ogni mossa.

Juventus, il futuro di Frattesi si decide in estate

C’è un giocatore che nel corso dell’ultima estate è stato accostato alla Juventus ed è un centrocampista di qualità, con tanti anni di carriera davanti a se. Stiamo parlando di Davide Frattesi, ormai non certo una sorpresa del campionato italiano ma un calciatore in grado di far parlare di sè per il talento. Frattesi piace a tante big della serie A tra cui appunto i bianconeri, ma ha ribadito più volte come la sua priorità sia quella di tornare a giocare con la Roma, club nel quale è nato calcisticamente. Come però ha spiegato sassuolonews.com i neroverdi non hanno alcuna intenzione di cedere il loro gioiello. Ogni discorso sarà rinviato alla prossima estate.