Blitz in Qatar, game over Juve: colpaccio Inter

Calciomercato Juventus, l’inizio dei Mondiali potrebbe creare i presupposti per affari intriganti. Mossa a sorpresa dell’Inter.

I Mondiali che l’Italia sarà costretta a vedere da spettatrice potrebbero configurarsi come l’epicentro di diverse operazioni di mercato.

Juventus ed Inter sono molto attive in questo frangente per rinforzare le rispettive rose ad accontentare le richieste di Allegri ed Inzaghi. Ecco perché già da diverse settimane sia i bianconeri che i nerazzurri stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti, a costi relativamente ridotti. Non è una priorità per la “Vecchia Signora” in questo frangente, ma l’acquisto di un attaccante giovane futuribile in grado di farsi valere già nell’immediato potrebbe stuzzicare e non poco Cherubini. Non è un mistero il fatto che “Madama” figuri tra le squadre interessate a Marcus Thuram. Sul figlio d’arte, però, la concorrenza non manca con l’Inter pronta a passare al contrattacco.

Calciomercato Juventus, l’Inter fa sul serio per Thuram

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, infatti, i Mondiali in Qatar possono rappresentare un ottimo viatico per intavolare trattative sul futuro di Thuram. A Doha, infatti, a stretto giro di posta potrebbero materializzarsi le condizioni per un incontro tra i rappresentanti di Thuram e i vertici dirigenziali nerazzurri. L’attaccante francese ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Borussia Monchengladbach in scadenza nel 2023: il club tedesco, però, chiede almeno 10 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello a gennaio.

Cifra non irrilevante, che però i meneghini potrebbero coprire grazie alle cessioni di Gosens o Gagliardini. Dal canto suo, l’Inter è intenzionata a mettere sul piatto un pluriennale a circa 5 milioni di euro a stagione per il figlio d’arte. Scenario da monitorare con attenzione, anche perché il bomber transalpino piace e non poco anche al Bayern Monaco, che dopo l’addio di Lewandowski è alla ricerca di un ariete d’area di rigore.