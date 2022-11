Mossa da 18 milioni: Marotta si ‘vendica’ della Juventus

Marotta si vendica della Juventus, colpo e mossa da 18 milioni in Germania. Ecco come stanno le cose.

Plurime le necessità in casa bianconera per il prossimo anno, alla luce delle diverse occasioni sciupate in questa prima parte di stagione e che hanno sottinteso la necessità di dover aggiustare diversi aspetti per poter ripartire in modo sprint a inizio gennaio.

La speranza di Allegri, come più volte evidenziato, è quella di poter contare su plurimi rientri, soprattutto dopo aver dovuto assistere a numerosi stop che hanno certamente inficiato sulla resa complessiva della squadra, pur non rappresentando la causa principale delle difficoltà juventine.

Calciomercato Juventus, Marotta prova lo sgarro in Bundes

Le occasioni di mercato, come ci insegna il caso Karsdorp, ci saranno certamente anche a gennaio quando a mondiale terminato i dirigenti cercheranno di non farsi sfuggire le plurime opportunità che potrebbero arrivare dall’Italia ma anche dall’estero. In attesa di evoluzioni proprio sul fronte dell’olandese giallorosso, da Sky Germania arrivano novità di non poco conto.

La necessità bianconera di rinforzarsi sulle fasce, potrebbe infatti portare la Juve a imbattersi in una sorta di beffa. Questo dopo aver sondato il terreno in casa Stoccarda con il laterale croato, Borna Sosa. I tedeschi lo valutano meno di 20 milioni di euro ma sulle sue tracce si starebbe muovendo anche l’Inter dell’ex Marotta, protagonista di grandi cambiamenti sulle corsie nel corso di questi anni e reduce dalla delusione Gosens, fin qui mai in grado di rasentare o toccare i livelli raggiunti nella vicina Bergamo.