Calciomercato Juventus, scatto per il nuovo Barzagli: 25 milioni ed Inter pietrificata

Calciomercato Juventus, Cherubini tenta lo scatto: assalto a gennaio per poi portarlo a Torino nel prossimo mese di giugno. Inter al palo

Assalto a gennaio, per portalo a Torino la prossima estate. Perché prima, ovviamente, il difensore, che può anche giocare a centrocampo, non si muoverà. Insomma, Cherubini sembra fare davvero sul serio – secondo quanto riportato da Sport Mediaset – per il bergamasco Scalvini. Il tuttofare di Gasperini è uno degli obiettivi per la prossima stagione dei bianconeri, che hanno tutta l’intenzione di battere la concorrenza dell’Inter, del Bayern Monaco, e probabilmente anche delle big inglesi che si presenteranno alla corte della Dea per chiedere informazioni.

La cosa certa, come detto, è che non è un obiettivo per la prossima sessione di mercato. L’Atalanta infatti vista anche la situazione di classifica non ha nessuna intenzione di cederlo.

Calciomercato Juventus, la richiesta per Scalvini

E non sarà nemmeno un affare a poco prezzo viste quelle che sono le qualità del giocatore. La Dea vorrebbe monetizzare e anche tanto e potrebbe partire da una richiesta di almeno 25 milioni di euro se non addirittura arrivare a 30. Una cifra importante per un calciatore comunque importante e che ha ampi margini di miglioramento. Oltre ad avere e questo è fuori discussione, una duttilità che è quasi fuori dal comune per quella che è la sua età, visto che oltre a poter giocare dietro, può essere impiegato tranquillamente in mezzo al campo come Gasperini sta facendo.

Insomma, Cherubini ci crede e tenta l’affondo. Con Marotta che guarda interessato e con la Roma che adesso sembra un poco indietro. Sì, anche i giallorossi lo avrebbero messo nel mirino.