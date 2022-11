TV PLAY | “Juventus-Milinkovic già a gennaio”: Boniperti docet

La Juventus in questa fase osserva con attenzione i mondiali in corso e nel frattempo la dirigenza è al lavoro per elevare sempre più il club.

Il presidente dei piccoli azionisti della Juventus Paolo Aicardi è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su Twitch TvPlay e ha parlato delle mosse future del club bianconero dal punto di vista economico. “Se ho delle preoccupazioni le ho più dal punto di vista sportivo che finanziario, è un’annata sportivamente iniziata molto male, la Juventus è uscita malissimo dalla Champions League, l’avvio di campionato è stato brutto e quando le cose vanno così male sono tutti colpevoli” dice.

“Dal punto di vista finanziario non sono preoccupato, ci sono ancora delle indagini in corso e gli esiti li aspetto con serenità, dal punto di vista sportivo sono un po’ meno sereno perché se la Juventus non si dovesse qualificare per la Champions League sarebbe grave sotto tutti i punti di vista” sono le sue parole.

Juventus, per Aicardi l’arrivo del biancoceleste non è impossibile

Proprio le questioni di bilancio sembrano poter essere un freno per il mercato futuro della Juventus, ma Aicardi ha voluto di fatto “smentire” questa voce parlando proprio di uno dei possibili grandi colpi bianconeri. “Milinkovic-Savic impossibile senza aumento di bilancio? C’era il presidente Boniperti che diceva che la vittoria più interessante è la prossima e secondo me la sorpresa più interessante sarà la prossima a gennaio. Penso sia un’operazione che si può fare già a gennaio. Quando vado in altre trasmissioni sento parlare spesso della fattibilità dell’operazione, ma bisogna sempre ricordare che c’è un azionista come Exor. Non credo che vorrà sperperare guadagni che derivano da altre attività, ma se dovesse ritenere utile questa operazione ha sicuramente modo di farla” ha detto.