Sfida a Milan e Roma: l’erede di Cuadrado per la Juve è pazzesco

Calciomercato Juventus, le tre big della Serie A su un obiettivo comune: arrivare alla chiusura del giovane prodigio.

Calciomercato Juventus, soli 18 anni, il terzino destro spagnolo ha giocato 7 partite all’inizio della stagione e ha iniziato ad attirare l’attenzione di diverse squadre importanti in Europa soprattutto in Italia. Iván Fresneda è già il volto del futuro.

Da ‘Fichajes’ si parla di un interessamento concreto della tre big della Serie A per il giovane terzino prodigio del Real Valladolid. Il terzino è una delle principali rivelazioni in questi primi mesi di competizione in La Liga, essendo un pezzo fondamentale nella prestazione del Real Valladolid, il club potrebbe decidere di venderlo a buon prezzo.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Fresneda | Sfida ai vertici

Secondo ‘Fichajes’, il giovane sarebbe ideale per prendere parte alle squadre italiane. Alla Juventus, infatti, verrebbe valutato come erede designato di Cuadrado che a fine stagione potrebbe proprio lasciare Torino a parametro zero.

Ma sempre dal portale spagnolo si parla anche di un interesse delle altre italiane, infatti, il Milan continua a cercare opzioni per rafforzare la rosa per la prossima stagione. Hanno bisogno di un sostituto per Calabria e non sono sicuri di cosa farà con Sergiño Dest, dunque, lo spagnolo diventa automaticamente un profilo ideale. Idem per la Roma di Mourinho, la squadra giallorossa vuole un terzino destro che gli offra vigore su quel lato, tenendo conto dei problemi che ha avuto in quel settore proprio in questa stagione.