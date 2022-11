Addio Cuadrado, l’erede è già in città: Juventus onnipresente

Addio Cuadrado, il futuro del colombiano sembra essere deciso e la Juventus sembra aver già trovato l’erede. Si trova già a Torino

Il futuro di Cuadrado, ormai, sembra essere davvero deciso: il colombiano è entrato da un paio di mesi in quello che probabilmente sarà il suo ultimo anno in maglia bianconera. Un contratto rinnovato per una stagione la scorsa estate e la sensazione è che non si andrà oltre, anche perché le prestazioni dell’esterno, è evidente, non sono uguali a quelle delle passate annate quando faceva avanti e indietro sulla corsia mantenendo sempre la stessa qualità. Insomma, gli anni passano per tutti.

Ed è per questo motivo che la Juventus si starebbe guardando intorno con un certo interesse e anche con una certa velocità, tant’è che per gennaio Cherubini avrebbe messo nel mirino l’esubero della Roma, Karsdorp, che potrebbe tornare sicuramente utile nella seconda parte di stagione. Per l’anno prossimo, invece, il colpo potrebbe essere un altro, e anche bello importante. Un giocatore che è già in città.

Addio Cuadrado, è Singo l’erede

Così come Bremer, il rinforzo dietro potrebbe arrivare dal Torino almeno stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sport che vedrebbero l Juventus assai interessata a Singo, esterno destro classe 2000, che al momento è in forza alla squadra di Juric. Non è la prima volta che il giocatore viene accostato alla Vecchia Signora, ma le voci adesso si fanno sempre più insistenti. Elemento giovane, di qualità e con uno strapotere fisico fuori da normale, potrebbe essere davvero un colpo importante.