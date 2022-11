Dall’Inghilterra rilanciano: “Accordo totale Juve-Milinkovic”

Tante voci e rumors si accavallano in queste ultime settimane riguardo il calciomercato di una Juventus sempre ambiziosa.

In questa fase dell’anno si stanno giocando i mondiali in Qatar, torneo che vede tra i protagonisti anche diversi calciatori della rosa bianconera. Tuttavia le attenzioni dei tifosi sono rivolte sempre al futuro, a quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club in chiave mercato. Anche perché la dirigenza pare aver già stabilito quelle che sono di fatto le priorità per rinforzare la squadra.

E dunque vero che si guarderà soprattutto alla prossima estate, ma non è affatto da escludere che la dirigenza della Juventus forza mettere in piedi qualche operazione di calciomercato già a gennaio, quando si riaprirà la finestra dei trasferimenti invernali. C’è uno scudetto per il quale lottare ma anche un’Europa League da conquistare, obiettivo ambizioso per arricchire la bacheca del club.

Uno dei sogni della tifoseria è quello di vedere in bianconero altri grandi campioni. Come ad esempio Milinkovic-Savic, stella della Lazio e giocatore che ormai da anni ha sempre un alto rendimento, continuo. I biancocelesti finora hanno avuto sempre chiesto somme importanti per lasciar partire il suo gioiello. Si avvicina però la scadenza del contratto del centrocampista e dunque non è da escludere che la Lazio possa cambiare idea.

🤝 Sergej Milinkovic-Savic has reportedly agreed terms with Juventus, which would net the Serbian midfielder around €6m net per season.

Juventus must now reach an agreement with Lazio who value their star midfielder at €100m, but has just 18 months left on his contract 💰 pic.twitter.com/DPfpNSLY05

— GiveMeSport (@GiveMeSport) November 24, 2022