Dumfries ribalta la Juventus: il domino che infiamma il derby d’Italia

Calciomercato Juventus, un altro derby d’Italia ma per arrivare ad un profilo comune. Molto dipenderà da Dumfries: i dettagli.

Stando all’ultima indiscrezione proveniente da ‘Sky’, i due club ai vertici della Serie A, Juventus e Inter, potrebbero un’altra volta scontrarsi anche sul mercato. Il giocatore seguito è un profilo che piacerebbe ad entrambi i club e che garantirebbe quel supporto offensivo.

I due club della Serie A potrebbero entrare in rotta di collisione per l’acquisto del cartellino di Wilfried Singo, l’esterno destro classe 2000 del Torino ma soprattutto uno degli inamovibili della nazionale ivoriana.

Calciomercato Juventus, derby d’Italia per Singo

Proprio come Bremer, uno dei profili ex Torino che, per lungo tempo, è stato oggetto di desideri del club nerazzurro poi finito alla Juventus dopo la cessione di De Ligt, anche per Singo potrebbe succedere la stessa situazione.

Proprio come ipotizzato poc’anzi, l’Inter andrebbe a interessarsi del classe 2000 qualora si muovesse qualcosa per Dumfries che ha molte attenzioni dall’estero e, vista anche la situazione economica dei nerazzurri, ciò potrebbe facilitarne la cessione. In tal senso, i nerazzurri potrebbero contendersi Singo che in questo momento è un vero e proprio obiettivo per i bianconeri: il rinforzo offensivo sulle fasce che farebbe comodo ad Allegri. Staremo a vedere quale dei due club avrà la meglio. Certamente il giocatore sembra avere il phisique du role per competere ad altissimi livelli dati anche gli ottimi risultati maturati con il suo attuale club, il Torino.