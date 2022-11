Batticuore Juventus, il Bayern non scherza più: assalto immediato al bomber

Calciomercato Juventus, adesso il club tedesco è il favorito nella corsa al giocatore: tutti i dettagli della possibile operazione.

Come comunica ‘Releva’ su Twitter, adesso, il Bayern Monaco farebbe davvero sul serio nei confronti di Marcus Thuram.

Stando, infatti, all’indiscrezione, il club tedesco sarebbe molto interessato ad ingaggiare il talento e figlio d’arte del Borussia Mönchengladbach. Un profilo che piace, molto, anche all’estero ma che ha riscosso interessi anche in Serie A, con la Juventus che si muoverebbe proprio sul figlio d’arte di un ex storico bianconero.

Calciomercato, Bayern in pole per Thuram | Juventus alla finestra

Marcus Thuram nato il 6 agosto del 1997 a Parma, di nazionalità francese, è un figlio d’arte che già sta prendendo l’eredità di suo papà Lilian, dando grossi risultati sportivi con il suo attuale club. Ma secondo l’indiscrezioni, adesso, per lui, si prospetta un’altra svolta professionale definitiva. Una consacrazione in un grande club europeo.

Come detto poc’anzi, il Bayern Monaco è il club più interessato ad ingaggiare il calciatore, così come la Juventus che nonostante sia in svantaggio sulla rivale tedesca, rimane, comunque, alla finestra. Certamente, viste le caratteristiche del giocatore, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il club di Andrea Agnelli. L’attaccante sta già dando ottimi risultati e adesso si prepara ad un exploit definitivo in un grande club. Staremo a vedere quale sarà la decisione finale del giocatore che potrebbe voler ricalcare la storia del padre, uno dei mai dimenticati campioni della Juventus del passato.