In lizza per lo scudetto e con un mercato show: soffiano Rabiot alla juve

In lizza per lo scudetto dopo molto tempo e con un mercato che potrebbe essere uno show: sì, soffiano Rabiot alla Juventus

Forse solamente Allegri e qualche altro sostenitore di Rabiot si aspettava che il francese, quest’anno, e dopo essere stato ad un passo dalla cessione in estate, potesse iniziare la stagione in questo modo: con una parola sola, determinante. Non solo con la maglia della Juventus, ma anche con quella della nazionale francese al Mondiale in Qatar: alla prima uscita con i transalpini il centrocampista bianconero ha piazzato subito un gol e un assist. In questo modo, così come da lui stesso confermato, potrebbe presentarsi alla Juventus con una richiesta per il rinnovo sicuramente altissima. E visto che la madre del calciatore ha fatto capire al Manchester United le cose come stanno, almeno una decina di milioni di euro all’anno Rabiot, per rinnovare con i piemontesi, li potrebbe chiedere.

Cifre alle quali la Juventus non vuole e non può nemmeno arrivare. Ecco perché, e purtroppo, più passa il tempo e più la sensazione è che ci sarà un addio alla fine della stagione. A parametro zero, inoltre, allo stesso modo con il quale il giocatore è arrivato dal Psg. Su di lui in ogni caso si stanno muovendo le big della Premier. Difficile rivedere un nuovo assalto del Manchester United, mentre appare assai più probabile un sondaggio immediato di un altro club inglese.

In lizza per lo scudetto, l’Arsenal su Rabiot

Secondo il portale fichajes.net infatti, Arteta – in lizza per lo scudetto dopo diversi anni e che si aspetta per questo un mercato show da parte dei Gunners – sarebbe assai interessato alle prestazioni di Rabiot. L’Arsenal se n’è andato alla sosta da primo in classifica e ovviamente non solo a gennaio cercherà di rinforzare la rosa per tenere vivo quel sogno, ma anche in estate vuole fare degli investimenti importanti per fare dei passi indietro. Lì, è evidente, di problemi economici non ne hanno e un sacrifico importante per Rabiot lo potrebbero anche fare. E il francese aspetta la chiamata giusta. Sapendo anche di poter chiedere la luna visto il momento che sta attraversando.