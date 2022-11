Il big della Juventus finisce KO: salta la fase a gironi dei Mondiali

Tegola Juventus, il titolarissimo di Allegri ha rimediato una distorsione alla caviglia e non si riprenderà prima della fine della fase a gironi dei Mondiali.

Sono tanti i calciatori della Juventus impegnati con le rispettive Nazionali nei Mondiali che si stanno disputando in Qatar.

A fare il proprio esordio nella giornata di ieri è stato il Brasile, che dopo un primo tempo un po’ in sordina è riuscito ad avere la meglio della Serbia grazie alla doppietta siglata da Richarlison. La stella del Tottenham ha praticamente tolto le castagne dal fuoco alla compagine di Tito, che ha comunque messo in mostra un’importante solidità a livello difensivo.

Ancora una volta Danilo ha dimostrato ormai di essere un calciatore totale. Autore di una prova maiuscola in tutti i suoi aspetti, il difensore della Juventus ha chiuso la gara visibilmente sofferente, stringendo i denti per non lasciare la sua squadra in dieci. Che quelli dell’ex City non fossero semplici crampi, però, è stato testimoniato dalle smorfie di dolore che Danilo ha rivolto spesso alla panchina. A seguito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrale carioca, è stata evidenziata una distorsione alla caviglia sinistra. Ragion per cui, come riferito da Tnt Sport Br, la “colonna” di Allegri non sarà disponibile per le sfide contro Svizzera e Camerun.