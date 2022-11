I mondiali del Qatar sono in corso e all’opera si stanno vedendo anche tanti giocatori della Juventus di Massimiliano Allegri.

Gli elementi della rosa bianconera in questa fase della stagione stanno vestendo la maglia della loro nazionale in attesa che si torni a parlare di campionato. La Juventus è riuscita a rimettersi in carreggiata per le prime posizioni grazie alle ultime sei vittorie consecutive. Successi che gli hanno permesso di chiudere il 2022 al terzo posto e dunque di guardare con maggiore ottimismo al futuro.

Bisognerà attendere il 2023 però per tornare in campo e nel frattempo la dirigenza avrà fatto senz’altro delle valutazioni riguardo eventuali acquisti e cessioni da operare nel mese di gennaio, quando riaprirà la finestra dei trasferimenti invernali. Anche se sarà in estate che ci si aspettano ovviamente le maggiori novità, visto che ci sono alcuni tasselli che inevitabilmente andranno cambiati nell’organico.

Juventus, Pellegrini destinato a tornare a Torino

Ci saranno però anche possibili ritorni, del resto la Juventus ha in giro per l’Italia e per l’Europa tanti elementi che possono essere utili alla causa. Basti pensare a Rovella e Ranocchia che si stanno mettendo in luce con il Monza. Ma non sono i soli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport tornerà alla base anche Luca Pellegrini, laterale sinistro che oggi gioca in prestito con l’Eintracht Francoforte ma non sta trovando lo spazio che si aspettava di trovare. Considerando l’addio quasi certo di Alex Sandro, potrebbe essere comunque un’alternativa sul binario mancino in attesa di altri rinforzi. Il quotidiano ha spiegato come l’Eintracht sia interessato ad un altro bianconero, Iling Jr, ma la Juventus ha intenzione di blindare l’esterno offensivo.