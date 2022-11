‘Scherzetto’ scudetto Spalletti: l’affare che demolisce la Juve

Scherzetto scudetto e Juventus demolita: il Napoli fa sul serio, ecco cosa sta succedendo.

Abbiamo fin qui assistito ad una stagione quasi a senso unico. O meglio, sin dall’inizio del campionato si è compreso come il Napoli di Spalletti avesse tutte le carte in regola per dire seriamente la propria ai fini della vittoria finale. Questo anche dopo un calciomercato che aveva lasciato interdetta una piazza che fino a un certo punto non riusciva a comprendere quali fossero le intenzioni di De Laurentiis.

Fin qui, come capitato tante altre volte, il campo sta dando ragione al patron azzurro, in grado di consegnare a Spalletti una rosa attrezzatissima e in grado di dominare ogni squadra incontrata. Fino a un certo punto, Osimhen e colleghi si erano candidati come una delle possibili squadre da battere insieme ad Atalanta e Milan, salvo poi accumulare un distacco importante anche rispetto alle due lombarde.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli sul gioiellino della Serie A

I punti di distanza dalla Juventus restano ad oggi dieci. La Juventus, dopo la gara con il Torino, ha sempre vinto ma non è comunque riuscita ad accorciare su una rosa che non ha fatto nemmeno mezzo passo falso da inizio stagione, eccezion fatta per il pareggio per 0-0 contro il Lecce.

Va adesso capito cosa accadrà nella seconda parte di stagione, consci che una discriminante importante sarà anche quella del calciomercato, possibile sede di ulteriore battaglia tra Juventus e Napoli. Stando alle ultime de “Il Corriere dello Sport”, anche gli azzurri sarebbero infatti piombati su uno degli elementi maggiormente cercati dalle big di Italia e d’Europa.

Ci riferiamo al difensore polacco ventiduenne Jakub Kiwior, in forza allo Spezia e per il quale i liguri hanno già rifiutato diverse offerte, sperando di poter incassare circa 20 milioni. Questo alla luce di un’asta che, oltre a Juventus, Milan e Roma, sembrerebbe destinata a interessare anche il Napoli. Senza dimenticare anche delle tante altre big d’Europa.