Pit stop Pogba, la Juventus freme: la tabella del rientro in pista

Pit stop Pogba e fremento Juventus: le ultime sulle sue condizioni e circa la data del suo possibile rientro.

Questa questione rappresenta certamente una delle maggiormente attenzionate in quel di Torino, laddove vi è consapevolezza di aver fatto male fino a un certo punto della stagione ma si è altrettanto consci che con la ripresa dei giusti elementi e il ripristino della mentalità palesata nelle ultime settimane di campionato, si potrà provare ad ambire a qualcosa di importante.

Senza troppi voli pindarici, i bianconeri rimasti esclusi dal Mondiale, un po’come capitato a tutte le altre squadre, sfrutteranno questo tempo a propria disposizione per fare gruppo e allenarsi sotto l’egida di mister Massimiliano Allegri, ormai uscito da quella graticola rovente sulla quale sembrava essere posto dopo l’eliminazione in Champions e palesemente speranzoso per un riscatto da concretizzare a partire dal 2023.

Pit stop Pogba: ecco cosa manca per il rientro

Non sarà certamente compito semplice, soprattutto se si pensa al fatto che la vetta disti dieci punti. Il tempo a disposizione è però abbastanza, a patto che non si sciupino occasioni di vittoria e trionfo come tante volte fatto in questa prima parte di stagione. In attesa dei giusti e speranzosi aggiornamenti di mercato, poi, non sfuggano le ultime notizie legate al su citato Paul Pogba.

Il francese era giustamente arrivato con una calda ed entusiasta accoglienza di una piazza ben memore e consapevole delle sue qualità e di quanto queste sarebbero potute servire al centrocampo bianconero. Il resto della storia è però purtroppo cosa nota, con l’infortunio che colpisce il Polpo in pieno ritiro e priva lui anche della possibilità di partecipare al Mondiale.

“Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Romeo Agresti, che ha così presentato a nome di Goal Italia l’iter previsto per il rientro di Pogba. A seguire il suo annuncio Twitter. Prosegue secondo tabella il lavoro di Pogba a Miami, seguito da un componente dello staff medico della Juve. Prima del rientro alla Continassa, il francese avrà una nuova visita di controllo a Pittsburgh. Dopodiché, si aumenteranno i carichi di lavoro gradualmente“.