Scontro con l’Inter e tris di colpi: la Juve lo prende subito

Non terminano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le future mosse del club nel corso del 2023 ormai alle porte.

Cosa bolle in pentola? Sicuramente è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro la dirigenza si sarà già messa da tempo al lavoro per proseguire nel percorso di rinnovamento dell’organico. A gennaio potrebbe esserci qualche occasione da sfruttare per rinforzare la squadra, anche se è nella prossima estate che si preannunciano le maggiori novità. Quel che appare certo è che la Juventus cambierà diverse pedine, anche per questioni anagrafiche.

In Qatar si stanno giocando i mondiali e i fari sono puntati ora sulla massima competizione calcistica. Ma il 2023 si sta avvicinando e il campionato ripartirà con rinnovate ambizioni da parte di una Juventus che ha chiuso l’anno solare in crescendo e non fa mistero di voler vincere sia in Italia che in Europa.

Juventus, occhi puntati sui giovani dell’Empoli ma c’è anche l’Inter

Si parlava prima di novità legate anche all’età, alla necessita di aprire un nuovo ciclo con elementi che possano essere per anni delle colonne della squadra bianconera. Anche per questo motivo la dirigenza sta guardando con particolare interesse in casa Empoli, formazione che ogni anno con grande bravura lancia giovani nel grande calcio. Come spiega la Gazzetta dello Sport, potrebbe profilarsi un triplo scontro con l’Inter. Si è parlato già in passato dell’interesse juventino per Parisi e Baldanzi. Il primo laterale sinistro, il secondo centrocampista con il fiuto del gol: entrambi pronti al salto in una big. Ma la Juventus è in pressing anche per Vicario. Sarebbe lui il prescelto per prendere in futuro il posto di Szczesny tra i pali. E vorrebbe chiudere al più presto l’affare.