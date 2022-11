Calciomercato, Mou spalle al muro: “Di corsa alla Juventus”

Calciomercato Juventus, Mourinho adesso potrebbe essere costretto alla rinuncia. Il giocatore sarebbe favorito per i bianconeri.

Si è parlato a lungo di un possibile ritorno a Roma di Frattesi, giovane centrocampista della nazionale italiana e del Sassuolo cresciuto proprio nelle giovanili della squadra della Capitale. Ma secondo le ultime indiscrezioni, adesso, il suo futuro potrebbe essere in una big ma non alla Roma.

Come scrivono infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, Frattesi potrebbe rientrare nei piani della Vecchia Signora come autentico rinforzo in mediana. Per ora a posto nel settore ma con Rabiot in scadenza e McKennie in possibile partenza, la Juventus valuta la candidatura del talismano neroverde.

Calciomercato, Frattesi alla Juventus | Nuovo centrocampista per Allegri

Come detto poc’anzi, l’addio di McKennie, qualora qualche big della Premier League si facesse sotto, potrebbe liberare spazio ad importanti manovre di mercato. Una di queste, appunto, potrebbe vedere Frattesi protagonista.

Inizialmente favorito per un ritorno a Roma, adesso, il centrocampista italiano è diventato di nuovo oggetto di desideri del club allenato da Massimiliano Allegri. La sua candidatura diventa reale e con grande spazio, soprattutto se dovesse lasciare anche il ‘Cavallo Pazzo’ Rabiot in scadenza e con le idee ancora non chiarissime sulla possibile permanenza in bianconero. Come caratteristiche, Frattesi, si sposerebbe appieno con le idee tattiche di mister Allegri e potrebbe prendere parte alla riconquista di trofei importanti: staremo a vedere.