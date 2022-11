Juventus-Zaniolo, ennesimo colpo di scena: blitz programmato

By

Tante voci di calciomercato riguardano la Juventus in questo periodo nonostante siano in pieno svolgimento i mondiali in Qatar.

L’attenzione di tanti appassionati di calcio è ovviamente rivolta alla massima competizione calcistica che si gioca ogni quattro anni e che sta vedendo protagonisti diversi giocatori della rosa di Massimiliano Allegri. La Juventus invece tornerà a giocare solamente nel 2023, quando a gennaio si ripartirà con un campionato nel quale la formazione bianconera ha ancora tanto da fare.

Dopo l’eliminazione in Champions League e i tanti passi falsi commessi nella prima fase della stagione il cammino in serie A della Juve sembrava compromesso. E invece grazie alle ultime sei vittorie consecutive l’undici torinese è riuscito a risalire la china e a chiudere al terzo posto l’anno solare. Ci sono tutte le prerogative insomma per fare bene.

Juventus, Zaniolo torna obiettivo per l’estate

Per migliorare ci sarà bisogno anche di innesti in futuro, dell’arrivo di elementi che possano elevare il livello tecnico dell’undici torinese. E c’è un nome che ormai da tempo viene accostato alla Juventus, è quello di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma di Josè Mourinho. Calciatore tecnico e fisico che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

(#Tuttosport) #Juve–#Zaniolo, non è finita. Continua il ringiovanimento della rosa bianconera e rientra nella lista degli acquisti estivi l'attaccante romanista, che rimanda il rinnovo — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 26, 2022

Come spiega Tuttosport il numero 22 giallorosso rientra tra gli obiettivi della dirigenza juventina per la prossima estate. Zaniolo non ha ancora rinnovato con la Roma e il suo arrivo consentirebbe di proseguire nel rinnovamento della rosa, volto ad abbassarne l’età media, per aprire un nuovo ciclo vincente.