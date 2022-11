Niente accordo con il Chelsea: la Juventus è ancora in vita

Niente accordo con il Chelsea: il giocatore avrebbe rifiutato l’offerta del rinnovo. La Juventus così rimane ancora in vita

C’è un elemento nel Chelsea che tra poco più di un anno e mezzo si potrebbe liberare a parametro zero e che secondo delle informazioni che arrivano dall’Inghilterra sarebbe anche nel mirino della Juventus. Non solo i bianconeri però, ma anche il Liverpool, sentendo l’odore di un possibile addio, ci ha messo gli occhi addosso. Insomma, il profilo di Mason Mount piace a tutti. E come potrebbe essere altrimenti viste le qualità del giocatore, titolare inamovibile anche della nazionale inglese con la quale al momento è impegnato al Mondiale in Qatar.

Bene: se ieri vi abbiamo parlato della “fiducia” che ci sarebbe per il rinnovo contrattuale con annesso adeguamento economico, oggi le notizie sono diverse e vengono riportate direttamente dal Daily Mail. Sì, il Chelsea ovviamente cercherà in tutti i modi di trattenere il giocatore mettendo sul piatto un’offerta decisamente importante, ma a quanto pare i primi colloqui sono stati un buco nell’acqua.

Niente accordo con il Chelsea, Mount non rinnova

La prima offerta dei Blues per blindare praticamente il giocatore sarebbe quella di un contratto di 200mila sterline a settimana. Alla fine della fiera almeno 10 milioni di euro all’anno. Niente, Mount al momento avrebbe rifiutato sognando di prendere qualcosa in più e in Inghilterra, spiegano che vorrebbe almeno 100mila sterline in più per mettere nero su bianco. Tutto fermo quindi, con la Juventus che è ancora in vita e che potrebbe, magari diremmo noi, tentare un assalto per un giocatore che ha delle qualità incredibili e che potrebbe ancora crescere sotto vari aspetti vista la giovane età.

Cherubini è ancora in vita. E noi non sappiamo se crede o meno in questa possibilità. Ma sicuramente il direttore dell’area sportivo bianconera sa benissimo che Mount potrebbe essere un’occasione enorme.