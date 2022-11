Primo colpo nerazzurro: 15 milioni dalla Juventus

Calciomercato Juventus, Cherubini vigila con molta solerzia sulla corsie esterne: già pronta una prima offerta per tastare il terreno.

La sosta per i Mondiali rappresenta un ottimo banco di prova per diversi addetti ai lavori. Non sono pochi gli uomini mercato che stanno già cominciando a scandagliare il terreno, per non farsi trovare impreparati in vista dell’inizio ufficiale della sessione invernale di negoziazioni.

Campagna trasferimenti nella quale inevitabilmente giocherà un ruolo importante anche la Juventus, che vuole regalare ad Allegri almeno due innesti funzionali da inserire nel proprio scacchiere tattico. Da tempo ormai la “Vecchia Signora” è alla ricerca di un esterno destro in grado di saltare l’uomo con continuità e far rifiatare Juan Cuadrado. Tanti i profili attenzionati da Cherubini, molti dei quali militano già in Serie A. Karsdorp non è infatti l’unico nome sulla lista dei desideri bianconeri.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Maehle: cifre e formula dell’affare

Come riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, gli occhi della Juventus sono rivolti anche al Mondiale in Qatar, dove Maehle si giocherà domani le chances di approdare agli ottavi di finale nella sfida contro l’Australia. Sebbene non sia considerato incedibile da Gasperini, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di fare sconti per il proprio esterno. Dal canto suo, la Juve sarebbe intrigata all’idea di proporre alla “Dea” un prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Situazione da monitorare con attenzione. Nel caso in cui dovesse sfumare l’assalto al laterale degli orobici, Cherubini potrebbe anche decidere di virare su Cambiaso, già di proprietà della Juve e “parcheggiato” al Bologna per una stagione.