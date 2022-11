Au revoir Juventus: ‘scaricato‘ dal club, parte l’asta francese

Calciomercato Juventus, proseguono le manovre in casa bianconera. Ecco gli ultimi sviluppi.

La pausa campionato attualmente in essere per via dei Mondiali in Qatar è sicuramente molto utile non solo per dare alle squadre possibilità di riposare e ritrovare una condizione fisica ottimale, ma anche alle varie dirigenze sportive per tirare le somme sulle necessità che le proprie squadre hanno e muoversi di conseguenza.

Infatti, uno dei profili di cui la Juventus avrebbe proprio bisogno, a maggior ragione dopo l’infortunio molto preoccupante di Danilo, è quello di un difensore. Cherubini, però, lavora sotto traccia anche su altre piste, tra cui l’innesto di un terzino destro in grado di far rifiatare all’occorrenza Juan Cuadrado. Tra i nomi sul tavolo sembrava aveva preso consistenza quello di Karsdorp. Sebbene la dirigenza della “ Vecchia Signora” avesse nel proprio mirino già diversi profili, il gelo calato tra il terzino olandese e José Mourinho e l’estromissione dalla rosa che ne è scaturita non sono per nulla passate inosservate a Cherubini & Co., che quindi hanno subito iniziato a seguire la vicenda da vicino, nella speranza di poter arrivare ad acquisire il diritto delle prestazioni del difensore nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, duello Marsiglia-Lione per Karsdorp

Stando alle ultime indiscrezioni, però, l’eventuale acquisto di Karsdorp sarebbe stato bocciato dagli uomini mercato bianconeri, che hanno dunque in serbo altri tipi di colpi. L’olandese della Roma sarebbe quindi finito nel mirino di altri club. Secondo quanto trapela dalla Francia – rilanciato più nello specifico da foot.sur7.fr, si starebbe profilando un duello in salsa francese tra il Marsiglia ed il Lione per l’acquisto del laterale giallorosso, che ha diversi estimatori anche in Turchia. La svolta sembra essere dunque sempre più vicina, con il confronto tra Karsdorp e la dirigenza della Roma che potrebbe risolvere definitivamente una questione divenuta improvvisamente spinosa e difficile da gestire.