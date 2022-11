Tradimento Milinkovic, regalo Champions: Juventus tramortita sul più bello

By

Calciomercato Juventus, si sarebbe inserito il club ai vertici che lo vedrebbe come il ‘regalo’ Champions: i dettagli.

La Lazio adesso dovrà, presto, capire cosa fare di Sergej Milinkovic-Savic, se, infatti, il giocatore non dovesse rinnovare due squadre (su tutte) sarebbero interessate al centrocampista serbo.

L’inserimento nella trattativa del ‘Real Madrid’, potrebbe essere una vera e propria gatta da pelare per i bianconeri adesso si vedrebbero ‘esclusi’ sul più bello. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, l’agente del giocatore (Kezman) starebbe già valutando l’addio a fine stagione preferendolo, quindi, alla possibilità di vederlo fuori dalla Lazio già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Savic lascia a fine stagione | Real Madrid in pole

Protagonista ovunque. Sergej Milinkovic-Savic adesso dovrà prendere un importante decisione per il suo futuro. L’inserimento del Real Madrid per l’acquisto del cartellino del centrocampista serbo classe 1995, potrebbe essere un vero problema per la dirigenza bianconera, che sogna il giocatore ormai da mesi, ma ancora più sinceramente da anni.

Come infatti riportano sul quotidiano del “Corriere dello Sport”, l’agente del giocatore, Kezman, inizierà comunque a valutare offerte di trasferimento per il suo assistito soltanto dopo il mondiale, non più, quindi, auspicabile l’addio a gennaio. Lo scenario più plausibile vedrebbe l’addio di Sergej da Roma già a giugno, vista la scadenza del contratto con i biancocelesti, che appunto, segna giugno del 2024.