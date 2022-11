Juventus, Abodi: “Dimissioni atto opportuno”

Non poteva essere che l’argomento del giorno in casa Juventus: delle dimissioni del CdA ne sta parlando di fatto il mondo intero.

La Juve è uno dei club che ha un seguito in tutto il globo, non solo in Italia dove si contano milioni di tifosi. Le dimissioni in blocco del presidente Agnelli e dell’intera dirigenza hanno scatenato tante voci e anche preoccupazioni tra i supporters della formazione torinese. Già scelto il nuovo presidente, Ferrero, nelle prossime settimane sarà definito il nuovo gruppo dirigenziale che avrà il compito di aiutare la squadra a centrare i propri traguardi.

Allegri e i suoi ragazzi cercheranno nel 2023 di far dimenticare tutto ciò che non riguarda il calcio giocato, andando a caccia del Napoli capolista in serie A e cercando di farsi strada in Europa League.

Juventus, le parole di Abodi sulle vicende di casa bianconera

Sulle vicende di casa Juventus è intervenuto a Bruxelles il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. Che ha parlato delle dimissioni del Cda come un atto opportuno “a difesa del grande patrimonio”. Sotto il video con tutte le sue dichiarazioni.

Non ci sono dubbi sul fatto che anche nei prossimi giorni si parlerà molto di quello che potrebbe essere il futuro del club torinese.