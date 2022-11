Dall’aumento di capitale al nuovo dg della Juventus: Elkann svela tutto

Il futuro della Juventus nel corso del nuovo anno è uno degli argomenti principali in queste ore dei tifosi bianconeri.

Le dimissioni a sorpresa arrivate nella serata di lunedì da parte del CdA della società con in testa l’ormai ex presidente Agnelli hanno fatto decisamente notizia, e non potrebbe essere altrimenti. In attesa che venga definito un nuovo assetto societario, la tifoseria è un po’ preoccupata per quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Che novità ci saranno all’orizzonte? La Juventus riceverà sanzioni? La squadra di Allegri rimarrà competitiva o dovrà cedere qualche pezzo pregiato? Domande che chi ama i colori bianconeri si pone con la speranza che possano arrivare delle risposte positive al più presto.

Juventus, Elkann: “Nessun aumento di capitale”

Come riporta “Calcio e Finanza” John Elkann ha inteso subito fare chiarezza sul fatto che “non ci saranno nuovi aumenti di capitale. Ci troviamo in una situazione con una chiara direzione. Sarà nominato a gennaio il nuovo consiglio di amministrazione e il presidente sarà Gianluca Ferrero, che saprà affrontare le varie questioni” ha detto l’amministratore delegato di Exor. Elkann ieri aveva fatto chiarezza anche sulla questione sottolineando, sottolineando come Allegri sia al centro del progetto sportivo e allontanando fin da subito ogni possibile voce su novità in tal senso. Elkann ha però spiegato che ci sarà un “direttore generale molto capace”. Una Juventus dunque che nel nuovo anno che si avvicina sarà chiamata ad una ripartenza non solo sul campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco.