Calciomercato Juventus, la Roma cala l’asso: scambio a sorpresa

Calciomercato Juventus, potrebbero presto incrociarsi le strade dei bianconeri e dei giallorossi: ecco l’obiettivo in comune.

Il compito più difficile, in questo momento, ce l’ha Massimiliano Allegri. L’allenatore originario di Livorno è rimasto al suo posto nonostante il terremoto societario. E adesso dovrà essere bravo a “isolare” il gruppo dalle notizie che praticamente ogni giorno bombardano il club e di conseguenza l’intero mondo Juventus. Il fatto che il campionato sia fermo fino a gennaio 2023 per i Mondiali è forse un bene sia per il tecnico che per la squadra, che potranno prendersi tutto il tempo necessario per metabolizzare l’accaduto.

Allegri intanto è stato interpellato anche per quanto riguarda il mercato. Nella giornata successiva alle clamorose dimissioni di tutto il Consiglio d’amministrazione, si è tenuto un incontro tra il direttore sportivo Federico Cherubini e i suoi collaboratori, al quale era presente anche l’allenatore bianconero. Che avrà spiegato quali sono in questo momento le sue esigenze, le zone del campo su cui bisogna intervenire al più presto.

Calciomercato Juventus, anche Mourinho su Bereszyński della Sampdoria

Come al solito tiene banco la questione del vice-Cuadrado. A prescindere dal fatto che il colombiano firmi o meno il rinnovo, serve un’alternativa sulla fascia destra. Si opterà verosimilmente per una soluzione-tampone, in attesa di sistemare entrambe le corsie nel mercato estivo. Rimane vivo l’interesse per Rick Karsdorp, ormai in rotta con la Roma dopo la lite con José Mourinho. Ma le strade dei giallorossi e quelle dei bianconeri potrebbero incrociarsi anche per altri affari. La società capitolina è infatti alla ricerca di un giocatore che possa sostituire l’olandese e parrebbe averlo individuato in Bartosz Bereszyński, esperto terzino polacco – attualmente impegnato ai Mondiali – in forza alla Sampdoria, che a quanto pare piace anche alla Juventus.

Secondo il Secolo XIX, tuttavia, la Roma starebbe pensando di offrire in cambio Eldor Shomurodov, l’attaccante uzbeko gradito al tecnico Dejan Stankovic.