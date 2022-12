Calciomercato Juventus, incontro e svolta: accordo con la Roma imminente

Calciomercato Juventus, adesso le possibilità di vederlo nella Capitale sono concrete. Cosa succede per il difensore: i dettagli.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da ‘Leggo’, il futuro di uno dei profili più ricercati dai bianconeri, adesso, è in orbita Roma e sembrerebbe verso la chiusura già a gennaio.

Mourinho sarebbe riuscito ad anticipare la Juventus. Si è parlato a lungo della possibilità di potenziare le fasce in difesa. Un laterale che possa permettere quel salto di qualità e in un certo senso, guardando alle possibilità estere, un giocatore, su tutti, sembra avere il phisique du role ideale. Adesso la Roma è pronta a chiuderlo superando la concorrenza dei bianconeri. L’erede designato del già quasi assicurato partente Karsdorp.

Calciomercato Juventus, la Roma chiude per Odriozola | Erede designato di Karsdorp

L’ex Fiorentina è quindi molto vicino al ritorno in Serie A. In passato protagonista proprio con i viola e poi ritornare al Real Madrid dove, però, non ha praticamente mai giocato. Adesso il Real Madrid lo libera e il giocatore sarebbe pronto a vestire una nuova maglia ritornando nel campionato dove ha saputo mettersi in mostra.

Come sappiamo, Odriozola era in orbita anche bianconera ma che, adesso, sembrerebbe in disparte e superata dalla concorrenza giallorossa. La squadra dello special one vuole subito un sostituto di Karsdorp dopo il ‘caso’ scoppiato giusto qualche mese fa. L’olandese potrebbe andare in Turchia oppure scegliere un altro club. La squadra di Pinto, però, non si lascia trovare impreparata e avrebbe già la valida alternativa: Odriozola.