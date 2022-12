Inter e Juve impietrite: Simeone tira la volata, sorpasso last minute

By

Calciomercato Juventus, Simeone in vantaggio sulle due italiane per un colpo in difesa: tutti i dettagli della possibile operazione.

Simeone sarebbe in vantaggio sulle due big italiane interessate a rinforzarsi in difesa. Stando infatti al portale spagnolo ‘AS’, Il Cholo avrebbe già un nome ideale per rinforzare la rosa dei centrali.

Stando, infatti, all’indiscrezione spagnola, l’Atletico Madrid, visto l’inizio di stagione tutt’altro che positivo, con tanto di prematura eliminazione da tutte le competizioni europee, cercherà in tutti i modi di rinforzare la propria rosa provando un restyling totale incominciando, proprio, dalla difesa.

Calciomercato Juventus, Simeone “chiude” Soyuncu

Il centrale dei Leceister è uno dei profili che più interesse al club spagnolo. Difensore che per altro è anche nel mirino sia della Juventus ma anche dell’Inter di Beppe Marotta. Sempre stando all’indiscrezione spagnola, assicura ‘AS’, dal ritiro in Turchia, si parla di un accordo sempre più vicino tra Atletico e il club inglese.

Un giocatore che andrebbe in scadenza, proprio con il club inglese, a giugno. Pertanto il club spagnolo starebbe cercando di capire se ha senso già intavolare una trattativa per gennaio, oppure, aspettare l’estate e quindi prelevarlo da free agent. Valutazione in corso che hanno già una favorita: l’Atletico Madrid. Il centrale turco, classe 1996, potrebbe prendere, presto, parte al club spagnolo, salvo clamorosi ribaltoni di scena.