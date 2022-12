Ancora Del Piero: nuovo annuncio sul ritorno alla Juve

Juventus, le voci riguardanti un possibile ritorno di Alex Del Piero in bianconero continuano ad alimentare l’attenzione mediatica.

Il legame viscerale che ha sempre unito Alex Del Piero e la Juventus in maniera indissolubile è una delle chiavi di volta con cui provare a capire la portata delle voci che si stanno rincorrendo nell’ultimo periodo.

Alla luce del riassetto dirigenziale cui andrà incontro l’establishment bianconero nel corso delle prossime settimane, John Elkann potrebbe chiedere al “Pinturicchio” di ritornare all’ombra della Mole, affidandogli un ruolo operativo. Magari da vice presidente, come sostenuto a più riprese da “La Gazzetta dello Sport”. Alex non ha chiuso la porta, anzi. Anche nel messaggio postato nella giornata di ieri sui social, l’ex capitano della Juve non ha smentito l’ipotesi di un clamoroso ribaltone. A rincarare la dose ci ha pensato lo stesso Del Piero nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Bein Sports”.

Juventus, le parole di Del Piero sul suo possibile ritorno

Si tratta del secondo annuncio a stretto giro di posta sull’emittente sopra menzionata. Ecco quanto riferito da Del Piero: “Chiaramente c’è molta attenzione da parte mia sulla situazione legata alla Juventus. Tuttavia, per chi vuole bene la Juve, per chi come me la ama, la cosa più importante è quella di lasciar lavorare i professionisti che sono stati scelti in santa pace.

Ritorno? Non voglio rispondere a questo con delle parole che possono essere prese in modo particolare o speculative. Capisco chi me lo chiede, ma credo che la cosa giusta sia non commentare.”