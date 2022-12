Calciomercato Juventus, il Barça è onnivoro e fa saltare il banco in extremis

Calciomercato Juventus, il club blaugrana si fionda sul centrocampista in scadenza di contratto che piace anche ai bianconeri.

Tra le delusioni più grandi di questo campionato del mondo non c’è solamente la Germania. I tedeschi sono usciti a sorpresa, pagando cara la sconfitta all’esordio con il Giappone. Eppure c’è chi ha fatto peggio. Il Belgio, ad esempio. Nonostante la cosiddetta “generazione d’oro”, i Diavoli Rossi sono tornati nuovamente a mani vuote da una grande manifestazione. Quattro anni fa in Russia erano arrivati sul podio, stavolta sono usciti addirittura prima degli ottavi, finendo dietro a Marocco e Croazia. Una delusione enorme per Lukaku e De Bruyne, i giocatori più rappresentativi, ma anche per la “vecchia guardia”, per la quale questo è stato quasi certamente l’ultima occasione di giocare un Mondiale.

Non ha brillato neppure Youri Tielemans, giovane centrocampista del Leicester in scadenza di contratto, attualmente seguito da diverse squadre di Premier League. Il giocatore di proprietà delle Foxes in realtà ha giocato molto poco, considerando che il commissario tecnico Martinez – oggi dimissionario – gli preferiva l’esperto Witsel.

Calciomercato Juventus, Tielemans è un pensiero fisso di Xavi

Tielemans, come ben sappiamo, è appetito anche dalla Juventus, che l’ha già cercato con una certa insistenza la scorsa estate, tentando di battere la spietata concorrenza dell’Arsenal. Gli estimatori del centrocampista centrale belga però sono anche in Spagna, dove sulle sue tracce sembra esserci il Barcellona di Xavi. L’allenatore del club catalano avrebbe scelto lui in caso di cessione di Franck Kessié, la cui esperienza spagnola finora si sta rivelando molto deludente. Se l’ivoriano e Frankie de Jong dovessero partire in direzione Premier League, i due principali candidati per sostituirli sarebbero Gundogan del Manchester City – vecchio pallino di Xavi – e, per l’appunto, Tielemans.