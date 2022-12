Calciomercato Juventus, scambio “galattico” con il Barcellona: Allegri KO

Calciomercato Juventus, scambio galattico con il Barcellona e Allegri Ko. Ecco le ultime che interessa lo scenario che tange Premier e Liga.

Le attuali difficoltà bianconere stanno certamente portando i discorsi di mercato ad occupare una sorta di posizione secondaria, alla luce della grande attenzione attualmente rivolta a scenari e situazioni ben più ampie e destinate ad avere ingerenze potenzialmente importantissime sul mondo bianconero tutto.

Come più volte evidenziato, questo non deve comunque far dimenticare tutto ciò che sia legato alle questioni di campo, soprattutto se si ricorda di quelli che erano stati i netti e importanti margini di crescita palesati dalla squadra nel corso delle ultime settimane e una posizione in classifica che sembrava aver leggermente risollevato l’umore di una piazza che ha non poco sofferto nel corso dell’ultimo anno e durante la prima parentesi di questa stagione.

Calciomercato Juventus, scambio stellare col Barcellona: Allegri dice addio a Dembelé

In attesa di evoluzioni e novità concernenti tutto ciò che abbia avuto a che fare con le dimissioni del Cda, riportiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, inerenti in particolar modo quel reparto offensivo destinato a vivere plurimi cambiamenti nelle prossime campagne acquisti.

Anche dopo l’arrivo di Kostic e Di Maria, la dirigenza non ha infatti mai perso di vista calciatori che potessero migliorare la prolificità offensiva dello scacchiere di Allegri, monitorando sovente situazioni che sembrassero affascinanti anche da un punto di vista economico.

Tra le varie, c’era certamente quella legata al futuro di Dembelé, reduce da un rapporto non felicissimo con il Barcellona ma attualmente vantante una posizione di ripristinata importanza tra le fila del club blaugrana. L’ex Borussia Dortmund, però, sembra destinato a non trasferirsi a Torino, pur essendo però probabilmente prossimo al salutare la Spagna.

Questo alla luce di quanto riferito da El Nacional, che parla di un possibile scambio tra gli spagnoli e il Manchester United, con l’arrivo di Marcus Rashford alla corte di Xavi.