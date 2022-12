Calciomercato Juventus, vendetta Arsenal 😥 : salta l’erede di Di Maria 🛑

Calciomercato Juventus, affare a costo zero e assalto londinese per uno dei giocatori maggiormente seguiti e discussi di questi mesi.

In una fase così delicata per la Vecchia Signora, non è certamente cosa semplice parlare di calciomercato, alla luce dei tanti dubbi generati da una parentesi che impedisce di vedere in modo chiaro il futuro a lungo termine e che genera non pochi dubbi legati a quelle che saranno le evoluzioni future dell’attuale momento.

Questo non deve comunque fare smarrire la consapevolezza circa la possibilità di assistere a importanti novità e cambiamenti positivi nei prossimi mesi, partendo dalle buoni basi di partenza generate dalla ripresa palesata nelle ultime settimane prima dell’interruzione della Serie A.

Le reiterate e anche nobili vittorie in campionato hanno permesso di archiviare la difficile parentesi sportiva degli ultimi mesi, recuperando posizioni e gettando le fondamenta per una possibile catarsi da sfruttare da gennaio in poi.

Calciomercato Juventus, futuro Asensio: spunta anche l’Arsenal

Restando sul fronte mercato, non si tratta questo di un aspetto snobbabile e certamente diverse novità potranno interessare tale fronte a partire dal nuovo anno. Come detto, molto dipenderà da quelle che saranno le evoluzioni di tale questione legata al Cda e agli stravolgimenti interni che seguiranno.

Dalla Spagna, intanto, arrivano importanti novità legate al futuro di Marco Asensio, sulle cui tracce si muove da tempo la Juventus e non solo. Attratte dalle sue qualità e da un contratto in scadenza fra un anno anche Milan e Roma, secondo le penne di Defensa Central il qualitativo trequartista spagnolo è finito seriamente anche nel mirino dell’Arsenal di Arteta, sulle tracce del giocatore e in contatto con Jorge Mendes.