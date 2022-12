Calciomercato, altri guai per la Juventus: Sergio Ramos letale

Anche se in questo momento si sta parlando molto delle vicende societarie è il calciomercato della Juventus uno degli argomenti sempre in vista.

Cosa succederà nel corso del 2023 è ancora è troppo presto per dirlo, di sicuro ci sarà un nuovo assetto dirigenziale chiamato a guidare la Juventus verso una nuova era. Nel frattempo però la squadra di Massimiliano Allegri dovrà darsi da fare per cercare di regalare ai tifosi quelle soddisfazioni che aspettano. Dopo la grande rimonta compiuta prima della sosta per i mondiali ci sono tutte le carte in regola per far sì che si possa lottare per un posto al sole in classifica.

Certamente l’allenatore avrebbe bisogno di qualche nuovo innesto nella finestra invernale dei trasferimenti, ma bisognerà capire quali saranno le invenzioni della società. Altrimenti per ogni possibile novità se ne parlerà nel corso della prossima estate, quando ci sarà senz’altro una situazione più definita.

Juventus, Pavard verso il Psg al posto di Ramos

Non è affatto un mistero che la Juventus stia cercando dei nuovi esterni difensivi, in considerazione del fatto che Cuadrado e Alex Sandro si avvicinano alla naturale scadenza del loro contratto. Pavard è stato un calciatore accostato nei mesi scorsi ai bianconeri, ma sembra molto complicato un suo approdo a Torino. Ancor più dopo le ultime notizie che arrivano. Come spiega “El gol digital” ci sono cambiamenti in atto nella difesa del Psg. Sergio Ramos pare essere al passo d’addio, l’esperto centrale potrebbe decidere di concludere la sua straordinaria carriera al Siviglia, in Spagna. Con il Psg che a quel punto accelererebbe per portare sotto la Tour Eiffel Pavard, in cerca di una nuova avventura calcistica dopo il Bayern Monaco.